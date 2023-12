Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 decembrie, la ora 16.28, polițiștii din Saliștea de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.J. 186 Salistea de Sus a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fata locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Dragomirești inspre Sacel…

- Joi, 21 decembrie, la ora 16.28, polițiștii din Saliștea de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.J. 186 Salistea de Sus, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fata locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Dragomirești, inspre Sacel,…

- Ieri, 21 decembrie, la ora 16.28, polițiștii din Saliștea de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.J. 186 Salistea de Sus, a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fata locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus dinspre Dragomirești, inspre Sacel,…

- Aseara, polițiștii din Saliștea de Sus, in timpul efectuarii serviciului de patrulare pe D.J. 186, au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 39 de ani din orașul Dragomirești, conducatorul auto al autoturismului implicat…

- Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s a produs, astazi, pe DN6, intre localitatile Gorneni si Stalpu. In eveniment au fost implicate doua autoturisme.La caz s au deplasat pompierii din cadrul Statiei Mihailesti, cu o autospeciala de stingere, dotata cu modul…

- Un sofer din Iasi, aflat sub influenta alcoolului, a comis un accident rutier cu o victima in municipiul Pascani si apoi a fugit de la fata locului, fiind prins in judetul Neamt, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Politistii au efectuat semnal regulamentar de oprire…

- Un șofer din Gorj a lovit o femeie, de 72 de ani, cu mașina, dupa care a parasit locul accidentului rutier. Din cercetarile efectuate s-a stabilit ca o femeie, de 72 de ani, din comuna Plopșoru, a fost acroșata ieri de un autoturism, ce efectua manevra de mers inapoi, conducatorul auto parasind locul…

- Accident de circulație, joi dimineața, in Calea Aradului din Timișoara. Un barbat de 57 de ani a fost ranit dupa ce a coborat din mașina și a fost lovit de un alt autoturism. Polițiștii au deschis un dosar penal.