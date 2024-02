Șofer rachetă prin Jucu, tras pe margine de polițiști Se circuli in continuare cu viteze uriașe prin Jucu, pe drumul cu patru benzi. Chiar daca sunt in localitate, șoferii se simt pe autostrada și apasa pedala adanc. Accidentele care au inceput sa apara dupa largirea drumului scot tot mai des polițiștii la controale, iar vitezomanii sunt executați scurt. Pe 16 februarie a fost din … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nana Antwi (23 de ani), fundașul transferat de FCSB in aceasta iarna de la Urartu, este gata de debutul in tricoul roș-albaștrilor. Ghanezul a ajuns in Romania pe 17 ianuarie, se pregatește sub comanda lui Charalambous și Pintilii, dar inca nu a jucat niciun minut. Și nici macar nu a fost trecut pe…

- Mijlocasul formatiei ACSO FIliasi, Alex Armaselu, s-a confruntat cu mai multe probleme medicale in ultimul timp. Cea mai mare a fost insa o pubalgie, care l-a scos din circuit circa trei luni de zile. Tanarul fotbalist si-a reluat pregatirea, separat, cu exercitii de recuperare, dar spera sa revina…

- Pentagonul a anuntat sambata ca a „distrus” o racheta anti-nava a houthi, in noi lovituri descrise drept de „autoaparare” impotriva rebelilor yemeniti care au efectuat atacuri repetate asupra navelor comerciale in Marea Rosie si Golful Aden, potrivit AFP, citata de Agerpres.

- Resturi presupuse a fi de la o racheta balistica nord-coreeana KN-23 [Hwasong-11Ga] au fost descoperite in regiunea ucraineana Harkov, conform mai multor imagini pe retelele de socializare. Rusia ar fi folosit rachetele din Coreea de Nord in valurile de b

- Dupa tragediile in lanț de anul trecut și multele promisiuni, continuam sa fim terorizați de indivizi drogați in trafic și pe strazi. Unii dintre consumatori se ascund chiar in spatele celor care, in teorie, ar trebui sa ne apere. Nimeni nu se mai simte in siguranța, iar fenomenul pare sa ia amploare…

- Ministerul Apararii cere incuviințarea Parlamentului pentru o noua achiziție majora: 200 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sisteme antiaeriene Patriot intrate deja in operarea forțelor armate. Programul este estimat la peste 1 miliard de euro, iar avansul de 35% trebuie platit acum pana la final de 2023…

- Rachetele cu capacitate nucleara nu au fost atinse și nu s-au aflat in niciun moment in pericol, dar impactul proiectilului lansat de Hamas a declanșat un incendiu ce s-a apropiat de instalațiile de depozitare a rachetelor și de alte arme, scrie New York Times.O racheta lansata de Hamas pe 7 octombrie…

- Coreea de Nord a afirmat marti ca a reusit sa plaseze un satelit militar pe orbita, sfidand astfel rezolutiile ONU care ii interzic sa utilizeze tehnologii de rachete balistice, actiune condamnata cu fermitate de Tokyo si Washington, potrivit France Presse.Racheta care a decolat marti seara a urmat…