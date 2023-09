Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 22 de ani a fost oprit de poliție in noaptea de sambata spre duminica la intersecția Șoseaua Colentina - Șoseaua Fundeni din București, iar dupa testarea preliminara cu drug-test a reieșit ca acesta consumase droguri, a transmis Poliția Rutiera.„Nu am consumat in seara asta, am…

- Gest inconștient al unui șofer din Capitala. Tanarul a fost prins drogat la volan. In mașina mai erau copilul și soția insarcinata. Barbatul are acum dosar penal. Zeci de șoferi bauți și drogați au fost prinși noaptea trecura, pe strazile din București. Polițiștii au dat o suta de amenzi și au reținut…

- Un conducator auto s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor.Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala, potrivit Antena 3 CNN. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. „Nu…

- Caz șocant in București. Un barbat s-a urcat la volanul mașinii dupa ce a consumat droguri de mare risc. Acesta se afla in mașina alaturi de soția lui, care este insarcinata, și copilul lor. Polițiștii l-au testat cu aparatul drugtest, iar rezultatul a fost pozitiv.

- Un tanar de 22 de ani din București s-a urcat drogat la volanul mașinii in care se aflau copilul sau și soția insarcinata. Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest a indicat ca șoferul consumase cocaina. Barbatul…

- Un barbat s-a urcat drogat la volan, iar in mașina se aflau soția sa insarcinata și copilul lor. Citește și: 15 persoane, descoperite cu droguri la un festival din Mamaia Barbatul a fost depistat de polițiștii de la Brigada Rutiera in timpul unei razii, sambata seara, in Capitala. Aparatul drugtest…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 29 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins la volan deși consumase droguri. Mai mult, individul avea și permisul de conducere suspendat.

- Tanar DROGAT la volan, pe strazile din Teiuș: Șofer de 24 de ani, din Aiud, prins sub influența substanțelor psihoactive Tanar DROGAT la volan, pe strazile din Teiuș: Șofer de 24 de ani, din Aiud, prins sub influența substanțelor psihoactive La data de 24 iulie 2023, in jurul orei 20.20, polițiștii…