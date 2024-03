Şofer prins de poliţişti pe DN 7 cu 5.600 de ţigarete fără documente Un sofer bulgar a fost sanctionat cu o amenda cu 20.000 de lei, dupa ce agentii rutieri l-au oprit in trafic pe DN 7 si i-au descoperit in masina cateva zeci de cartuse de tigarete pentru care nu avea documente justificative, au informat, vineri, reprezentantii Politiei Valcea. Potrivit sursei citate, barbatul, care conducea o autoutilitara in care se mai aflau inca sapte cetateni bulgari, a fost tras pe dreapta de politisti dupa ce a facut o depasire neregulamentara, pentru care a fost, de asemenea, sanctionat. "La data 14 martie a.c, politistii au oprit pentru control, o autoutilitara,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

