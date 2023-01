Șofer pe utilajul de deszăpezire amendat pentru că n-a adaptat viteza la condițiile de trafic și era să calce un polițist, în Vaslui Soferul unui utilaj de deszapezire a fost sanctionat, sambata, pentru neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, dupa ce ar fi circulat cu viteza pe DE 581 si a fost aproape sa loveasca un politist care efectua cercetarea specifica in zona producerii unui eveniment rutier fara victime, dar si mai multi martori adunati la fata locului, scrie Agerpres . Potrivit martorilor, conducatorul auto nu a incetinit in zona producerii evenimentului rutier si a stropit mai multe persoane, inclusiv pe politist, caruia i-a udat si o serie de documente. „Fata de conducatorul auto al utilajului de deszapezire… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Soferul unui utilaj de deszapezire a fost sanctionat pentru neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, dupa ce ar fi circulat cu viteza pe DE 581 si a fost aproape sa loveasca un politist pe mijlocul strazii. Potrivit martorilor, conducatorul auto nu a incetinit in zona producerii evenimentului rutier…

- Soferul unui utilaj de deszapezire a fost sanctionat, sambata, pentru neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, dupa ce ar fi circulat cu viteza pe DE 581 si a fost aproape sa loveasca un politist care efectua cercetarea specifica in zona producerii unui eveniment rutier fara victime ,dar si mai…

- Un accident de circulație, soldat cu ranirea a patru persoane, a avut loc in aceasta dimineața, in zona localitații Poiana Ilvei. Din primele verificari efectuate, un barbat de 40 de ani, din Maieru, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Comunal Dealul Poieni care face legatura intre localitațile…

- PICAT LA TESTUL FIOLEI… Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au acționat, vineri dimineața, in sistem integrat, pe drumurile publice din județul Vaslui, pentru verificarea transportului public de persoane. Polițiștii au verificat peste 45 de autovehicule de transport…

- Potrivit politistilor, un barbat in varsta de 68 de ani, din municipiul Caracal, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul național DN 64, nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata din localitatea Enoșești, deși semnalele de culoare roșie ale semaforului electric erau in funcțiune, și a…

- Politistii rutieri din cadrul Biroului Drumuri Nationale si Europene, Politia Orasului Cugir si Politia Municipiului Sebes, au acționat pentru prevenirea accidentelor datorate vitezei excesive sau neadaptate la conditiile de drum. Au fost aplicate 43 de sanctiuni contraventionale si au fost reținute…

- Aproape 850 de participanți la trafic care nu au respectat legislația rutiera, sancționați de polițiștii rutieri in acțiune, in minivacanța de Sfantul Andrei și 1 Decembrie. Au fost reținute 61 de permise de conducere, iar 149 dintre sancțiuni au fost pentru exces de viteza. In perioada 30 noiembrie…

- Un nou accident care a implicat o mașina Tesla a facut furori in lume, dupa ce au fost inregistrate doua decese și mai multe persoane ranite, precum și alte bunuri distruse. Acest nou eveniment ridica iar intrebari de siguranța in randul specialiștilor atunci cand vine vorba despre eficiența „pilotului…