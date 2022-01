Șofer drogat, prins după ce a intrat intenționat cu mașina în parapet Un tanar sofer aflat sub influenta alcoolului si a substantelor cu efect psihoactiv a fost retinut, luni seara, de catre politistii din judetul Cluj. Tanarul s-a certat cu o femeie si a intrat intentionat cu masina intr-un parapet, incidentul fiind semnalat la 112. Tanarul nu a mai fost gasit la locul incidentului, dar a fost gasit de politisti. "In jurul orei 10.10, politistii municipiului Campia Turzii au fost sesizati cu privire la o stare conflictuala care se desfasura pe strada Gradinilor, intre un barbat si o femeie aflati intr-un autoturism. Totodata, prin intermediul sesizarii au fost… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

