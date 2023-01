Șofer drogat, depistat în trafic pe o stradă intens circulată din municipiul Botoșani. Cum s-a dat de gol tânărul Șofer drogat, depistat in trafic pe o strada intens circulata din municipiul Botoșani. Cum s-a dat de gol tanarul Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani, au oprit vineri pentru control, pe strada Marchian, un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din municipiul Botoșani. Intrucat acesta avea un comportament nefiresc, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul drugtest, testul fiind pozitiv pentru substanța cocaina, ulterior fiind condus la o unitate spitaliceasca pentru […] Citește Șofer drogat, depistat in trafic pe o strada intens circulata din municipiul Botoșani. Cum… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

