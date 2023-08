Șofer din Nepal implicat intr-un accident rutier in municipiul Constanta (GALERIE FOTO+VIDEO) Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in cartierul Coiciu din municipiul Constanta, pe strada Rasuri. Din primele informatii un autoturism de livrare al unui fast food din Constanta condus de un sofer din Nepal si un autoturism seat inmatriculat in Constanta au fost implicate. In urma accidentului, soferul din Nepal a fost ranit si a fost transportat la spital. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

