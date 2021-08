Şofer de TIR cu plăcuța ”Am darul băuturii” în parbriz, oprit în trafic de poliţişti. Agenţii au constatat că… plăcuţa nu minţea Polițiștii din Timiș au oprit, duminica, in trafic un TIR care avea in parbriz o placuta pe care scria ”Am darul bauturii”. Nu mica le-a fost mirarea politistilor cand au constatat ca placuta il descria perfect pe sofer. Un sofer de TIR cu placuța ”Am darul bauturii” in parbriz le-a atras atentia politistilor de la Rutiera. In pofida… asumarii de care a dat dovada, conducatorul auto a refuzat, totusi, sa se opreasca și a fost urmarit cateva strazi de polițiști. Acestia au constatat ca tanarul de 32 de ani chiar era baut. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

