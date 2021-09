Șofer de taxi mort și doi pasageri răniţi în urma unui accident rutier pe o șosea din Banat Un șofer de taxi a murit și doi pasageri din mașina acestuia au fost raniti in urma unui accident rutier petrecut in aceasta seara in județul Caraș-Severin. Tragicul eveniment a avut loc pe centura ocolitoare a orașului Caransebeș. Primele cercetari arata ca un ansamblu de vehicule condus de un cetațean bulgar de 36 de ani […] Articolul Șofer de taxi mort și doi pasageri raniti in urma unui accident rutier pe o șosea din Banat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

