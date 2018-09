Șofer care a murdărit strada Făgetului, amendat cu 6.000 de lei Un șofer care a murdarit strada Fagetului cu pamânt a fost sancționat de Poliția Locala Cluj-Napoca. Șoferul unui camion supraîncarcat care transporta pamânt a murdarit strada, iar Poliția Locala l-a identificat. &"A identificat pe cel care a fost cu mașina și a fost aplicata amenda maxima de 6.000 de lei. Nu a cazut un fir de pamânt, ci toata strada a fost murdarita. Noi avem tehnici speciale pentru a-i depista pe acești șoferi&", a spus primarul Emil Boc. Acesta a precizat ca modernizarea strazii Fpgetului a costat 2 milioane de euro și ca astfel de comportamente… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

