Șofer care a făcut un accident și a fugit, dat de gol de pasagera rănită Polițiștii orașui Gataia (județul Timiș) au fost sesizați de catre o femeie, in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 01:00, cu privire la faptul ca, in calitate de pasager, a fost victima unui accident rutier pe DJ588 A, in localitatea Berecuța. „Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit ca la ieșirea din localitatea […] Articolul Șofer care a facut un accident și a fugit, dat de gol de pasagera ranita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

