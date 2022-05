Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor a fost reținut pentru 24 de ore, dupa o urmarire in trafic pe strazile din Cluj-Napoca, pe parcursul careia șoferul a acroșat doua mașini.

- Un barbat care conducea fara permis le-a dat de lucru polițiștilor, vineri noapte. Pentru ca nu a oprit la semnalele lor, echipajele au plecat in urmarirea lui prin orașul Bragadiru. Barbatul de 41 de ani a reușit inițial sa scape de polițiști, dar a fost gasit ulterior... acasa. Judecatorii au hotarat…

- Tinerii s-au speriat, au sunat la 112 și au incercat sa fuga prin oraș pana ce polițiștii l-au prins pe agresor. Șoferul fugar a fost incolțit și cand a vazut ca nu mai are unde sa fuga a intrat intr-o mașina de poliție și intr-un alt autoturism. In urma perchezițiilor, agenții au gasit in mașina tanarului…

- Un șofer drogat și fara permis, in varsta de 21 de ani, nu a fost de acord, cu o seara in urma, sa opreasca la semnalele date de polițiști și a inceput o intreaga cursa pe strazile din Capitala. Echipajele l-au urmarit ca in filme pe tanarul care nu s-a lasat deloc ușor.

- Un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor a fost urmarit și oprit intr-un final cu ajutorul mai multor focuri de arma executate in pneurile automobilului pe care il conducea."Un agent de poliție din cadrul Secției 19 Poliție a folosit armamentul din dotare, executand 15 focuri de arma, 5 in…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Brigada Rutiera, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut un barbat, in varsta de 35 de ani, pentru de savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere,…

- URMARIRE pe strazile din Sebeș: Șofer fara permis, prins de polițiști și „premiat” cu dosar penal URMARIRE pe strazile din Sebeș: Șofer fara permis, prins de polițiști și „premiat” cu dosar penal La data de 22 martie 2022, in jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din Sebeș, in timp ce acționau pe strada…

- Un șofer de 22 de ani a fost urmarit de polițiștii clujeni dupa ce nu a oprit la semnalele acestora. Cursa tanarului s-a terminat pe strada Platanilor din municipiu, unde a intrat intr-un șanț.