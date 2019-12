Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce, aflat la volan sub influența alcoolului, a provocat accident rutier la Ciugud. A pierdut controlul mașinii și a ajuns cu ea intr-un stalp de pe marginea drumului. Potrivit IPJ Alba, accidentul a fost anunțat la poliție vineri, in jurul orelor…

- Ziarul Unirea Implicat intr-un accident in timp ce conducea baut: Barbat de 30 de ani, din Cugir cercetat pentru conducere sub influența alcoolului La data de 18 decembrie 2019, in jurul orei 16,30, polițiștii din Alba Iulia au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe strada Gheorghe…

- La data de 22 noiembrie 2019, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Galda de Jos, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 11 noiembrie 2019, in jurul orei 22.15, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 40 de ani, din localitatea Coșlariu, cu privire la faptul ca a fost agresata fizic de concubinul ei. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- Ieri, 6 noiembrie 2019, in jurul orei 18.50, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos l-au depistat pe un barbat de 29 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe DC 705 C, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și fiind sub influența…

- Ziarul Unirea Un barbat de 35 de ani din Alba Iulia prins de polițiștii din Vințu de Jos conducand, deși avea permisul de conducere reținut Conform Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, la data de 06 noiembrie 2019, in jurul orei 07:40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp…

- La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 17.30, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au depistat un barbat de 58 de ani, din localitatea Tureni, județul Cluj, in timp ce conducea un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, 6 octombrie 2019, in jurul orei 16.20, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud l-au depistat pe un barbat de 44 de ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Stremț, fiind sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie…