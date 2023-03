Șofer aproape de comă alcoolică, urmărit și reținut la Suceava Un barbat de 42 de ani a fost reținut de polițiștii din Suceava dupa ce a fost prins, dupa o urmarire pe strazile din Vicovu de Sus, cu alcoolemie 2,46 in sange. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava, in seara zilei de 25 februarie, polițiștii din Vicovu de Sus au urmarit un autoturism […] The post Șofer aproape de coma alcoolica, urmarit și reținut la Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

