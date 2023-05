Stiri pe aceeasi tema

- Un accident violent a avut loc, luni dupa-amiaza, intr-o intersecție din municipiul Targoviște! In accident au fost implicate trei mașini. Momentele teribile s-au petrecut la intersecția Calea Campulung cu strada Laminorului, din cauza unui șofer rupt de beat. In varsta de 48 de ani și de fel din Dragomirești,…

- Un conducator auto care s-ar fi aflat sub influența alcoolului, implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale La data de 8 mai a.c., in jurul orei 13:55, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targoviște au intervenit pentru a protocola un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. Din…

- CITESTE SI Accident rutier in judetul Galati, in urma caruia trei persoane au fost ranite 20:06 0 BREAKING NEWS Rezultatele extragerii Loto 6/49, pe data de 7 mai 2023: report de 7,55 de milioane de euro 18:48 2066 Munitie provenita din cele doua razboaie mondiale, descoperita de un detectorist autorizat…

- Marți, 18 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea Buciumi a avut loc un accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 29 de ani din Buciumi, aflat la volanul unui…

- Șofer din Sibiu, implicat intr-un eveniment rutier in Alba. Este cercetat de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului Un șofer din Sibiu este cercetat de polițiștii din Alba dupa ce, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a fost implicat intr-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale. …

- La sfarsitul saptamanii, agenti din cadrul Secției de poliție rurala Drajna au fost sesizați de catre un barbat despre faptul ca ar fi fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale. „Din cercetari – spun reprezentantii IPJ Prahova intr-un comunicat de presa – a reieșit faptul ca,…

- Duminica, 19 februarie a.c., la ora 19.30, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați ca, intre localitațile salajene Maladia și Giurtelecu Șimleului a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii salajeni ajunși la fața locului au constatat ca, in jurul orei 19.25, pe drumul județean 108 F, intre…

- Polițiștii municipiului Gherla au depistat in data de 12 februarie, in jurul orei 03.30, un conducator auto in varsta de 22 de ani, din municipiul Dej, care se deplasa cu un autoturism pe strada Parcului, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat concentrația…