- Contractul futures pentru titeiul Brent cu livrare in aprilie a scazut cu 2,29 dolari, sau cu 2,3%, pana la 96,79 dolari pe baril, dupa ce a urcat in timpul sedintei pana la 101,99 dolari pe baril. Contractul mai activ pentru luna mai a scazut cu 1,72 dolari, sau cu 1,8%, pana la 93,70 dolari pe baril.…

- Federația Internaționala de Automobilism (FIA) a anunțat in cursul zilei de vineri ca Marele Premiu de Formula 1 de la Sochi (Rusia) nu va mai avea loc anul acesta. Motivul? Invazia armatei lui Vladimir Putin in Ucraina. Oficialii Formulei 1 au declarat joi ca monitorizeaza situația, dupa ce Rusia…

- Aurul si petrolul s-au aflat in fruntea unei tendinte generale de apreciere a materiilor prime dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat luni seara armatei ruse "sa mentina pacea" in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta,

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Rusia nu are puterea militara de a invada Ucraina, asta pentru ca o țara de asemenea dimensiuni nu se poate stapani cu doar 170.000 de militari. Basescu arata ca Vladimir Putin va incerca sa obțina cat mai mult in negocierile cu NATO, iar in Ucraina va…

- Jurnaliștii de la cotidianul german Der Spiegel, care citeaza surse din serviciile secrete ale SUA, dar și generali americani, arata faptul ca Vladimir Putin va ordona startul invaziei Ucrainei pe data de 16 februarie. Strategii militari din SUA au aflat și care vor fi rutele pe care vor intra…

- Generalii din armata SUA au prezentat factorilor de decizie mai multe scenarii posibile privitoare la situația din Ucraina. In acest moment, la Washington, principalul scenariu luat in considerare este cel in care Vladimir Putin va ordona invadarea Ucrainei, dupa ceremonia de incepere a Jocurilor…

- Consolidarea armata rusa din apropierea Ucrainei s-a extins și include acum și rezerve de sange, impreuna cu alte materiale medicale care i-ar permite sa trateze victimele, un alt indiciu-cheie al pregatirii militare a Moscovei, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters. Actuali și…