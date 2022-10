Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Sportiva noastra a folosit substanța interzisa numita Roxadustat. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata…

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022 și a fost suspendata provizoriu. Sportiva noastra a folosit substanța interzisa numita Roxadustat. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata…

- Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului dupa un test pozitiv la o substanța interzisa. Fostul lider WTA a reacționat imediat, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Dupa vestea care a explodat pe internet, sportiva noastra a transmis…

- Simona Halep (31 de ani, 9 WTA) a primit o notificare potrivit careia a fost testata pozitiv la o substanța interzisa, roxadustat. Jucatoarea noastra a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open…

- Roxadustat, o substanța interzisa in sportul profesionist, cu care care Simona Halep a fost testata pozitiv, este un medicament impotriva anemiei. Acesta este, de regula, comercializat sub denumirea de Evrenzo și este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie simptomatica asociata cu boala…

- Simona Halep a picat un test anti-doping la US Open 2022. Sportiva a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului. „Azi incepe cel mai greu meci din viața mea: lupta pentru adevar. Am fost notificata ca am fost testata pozitiv la o substanța denumita Roxadustat –…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a anunțat pe rețelele de socializare ca a primit o notificare potrivit careia a fost testata pozitiv la substanța numita Roxadustat, prezenta intr-o cantitate extrem de mica. "Este cel mai mare șoc al vieții mele", noteaza Halep.

- Simona Halep (31 de ani, locul 9 WTA) a picat un test anti-doping la US Open 2022. Potrivit lui Ben Rothenberg, Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului, dupa ce a fost depistata cu o substanța interzisa la ediția US Open din acest an. Substanța…