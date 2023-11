Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au decis inițierea urmaririi penale și reținerea a doi inculpați, Claudia Gliga și Dorin Petru, care sunt soț și soție. In ordonanțele procurorilor se indica urmatoarea stare de fapt: Pe 25 octombrie 2023, in contextul in care un membru al familiei lor era judecat intr-un dosar de corupție aflat in faza de apel, inculpata ar fi contactat o persoana (martor in cauza), inrudita cu unul dintre judecatorii din complet. Ea s-ar fi oferit sa achiziționeze o afacere deținuta de aceasta persoana in județul Mureș, cu o suma…