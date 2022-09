Stiri pe aceeasi tema

Patru oficiali proruși din patru regiuni contestate din Ucraina au anunțat ca au deschis sediile de vot pentru așa-numite referendumuri cu privire la posibilitatea ca localnicii sa aleaga alipirea la Federația Rusa, anunța BBC preluat de Rador.

Un responsabil prorus numit de Moscova in administratia din regiunea Zaporojie (sudul Ucrainei) a declarat joi ca trupele ucrainene trebuie sa paraseasca imediat regiunea, in mare parte controlata de fortele ruse, intrucat, in caz contrar, dupa desfasurarea referendumului de alipire la Rusia vor…

Fortele Aeriene ale Ucrainei au raportat ca, in cursul zilei de miercuri, aeronave ale armatei ucrainene au lansat atacuri masive asupra trupelor ruse, distrugand zeci de poziții de aparare aeriana. ''Mai mult de 15 lovituri aeriene grupate au fost lansate impotriva ocupantilor ruși in mai multe…

Autoritatile din partea controlata de ruși a regiunilor ucrainene Herson și Lugansk au anunțat marți ca vor organiza cate un referendum pentru aderarea la Rusia in perioada 23-27 septembrie, au informat marți agențiile de presa rusesti, potrivit Rador.

In 2022, activitațile a 31 de organizații straine au fost oprite sau declarate indezirabile in Rusia, șapte ONG-uri și 48 de persoane au primit statutul de agenți straini, a declarat Alexander Grebenkin, secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Federației Ruse.

Fortele de ocupatie ruse au anuntat joi arestarea a peste 20 de "complici" ai armatei ucrainene in regiunile ocupate in Herson si Zaporojie, in sudul Ucrainei, relateaza AFP, intr-un moment in care fortele ucrainene se pregatesc de o contraofensiva, desfasurand pana in prezent actiuni de contraatac…

Ucraina susține ca rușii promit bani pentru informații despre „patrioții" Ucrainei care nu au plecat din Herson. De asemenea, rușii ar cauta angajați activi ai Serviciului de Informații și Securitate al Ucrainei, ai apararii teritoriale, ai militarilor forțelor armate care au ramas in Herson sau…

Un guvern a fost format in regiunea Herson din Ucraina, controlata de ruși. Așa-zisul guvern include cetațeni locali și manageri din Rusia, a anunțat pe canalul oficial de Telegram administrația militaro-civila din regiune.