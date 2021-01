Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentele de ieri din Statele Unite ale Americii au avut ecou și aici, pe plaiuri mioritice. De la analiști de politica externa și pana la politicieni, toți au avut ceva de comentat sau de susținut. Printre cei care a ieșit in spațiul public cu mesaje populiste, a fost și Calin Georgescu. Reamintim…

- Publicistul Ion Cristoiu face o comparatie intre evenimentele din SUA si evenimentele din februarie 1990 din Romania. Jurnalistul scrie pe blogul sau despre faptul ca Donald Trump ar putea fi o victima. Analistul compara protestatarii din Washington cu membrii unei galerii de fotbal și spune ca nu…

- Președintele ales al SUA, Joe Biden a susținut un discurs, marți seara, dupa ce cladirea Capitolului a fost luata sub asalt de susținatori ai lui Donald Trump. „La ora asta democrația noastra este sub un asalt fara precedent. Cum nu a mai fost vazut in timpurile nostre. Un asalt asupra Capitolului,…

- Medicul militar Valeriu Gheorghita, a declarat ca, daca lucrurile decurg bine, in urmatoarele sase luni ar trebui sa se asigure o imunizare a populatiei impotriva noului coronavirus in proportie de 60-70%, informeaza Agerpres. „Daca lucrurile decurg bine si disponibilitatea vaccinurilor va fi aceea…

- Autor: Stelian ȚURLEA Un nou volum cu Andrei Mladin. Și un text, firește mult mai scurt, despre cum a aparut Andrei Mladin și cum a devenit George Arion autor de romane polițiste și de spionaj. Nu știu pe care dintre texte sa-l recomand mai intai, o voi face cu amandoua, pe rand. Romanul este o reușita,…

- Alina Pușcau a fost una dintre vedetele care au participatsezonul acesta la Ferma. Din pacate, celebrul model a fost eliminata dinconcurs, deși și-ar fi dorit sa mai profite de experiența pe care a trait-oacolo. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbitdespre viața ei sentimentala,…

- Mihai Gadea a plecat in America și a descoperit in Washington, chiar azi, in ziua alegerilor, ca americani au pregatit Casa Alba de asediu. Mihai Gadea a transmis ca gruparile extremiste din America sunt pregatite sa intervina violent in cazul in care candidatul lor preferat pierde. Americanii au pregatit…

- Noi restricții. Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca va propune ca evenimentele private, cum sunt nuntile, fie sa fie sistate, fie sa se revina la limitarea acestora la un maximum de 20 de persoane, explicand ca astfel de intalniri reprezinta surse de imbolnavire de coronavirus. „Voi propune sistarea…