- Autoritatea de Supraveghere Financiara a amendat Uniqa Asigurari de Viata cu 40.000 de lei, iar Gothaer si Grawe Romania au fost sanctionate cu avertisment scris, in urma unor controale periodice efectuate la societatile respective. Potrivit comunicatului, Consiliul ASF a decis in sedinta…

- Potrivit comunicatului, Consiliului ASF a decis in sedinta din 9 octombrie 2019 sanctionarea societatii Uniqa Asigurari de Viata cu amenda in cuantum de 40.000 de lei, in principal pentru deficiente ce tin de functionalitatea mecanismelor de control intern instituite la nivelul societatii, citeaza…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a primit, in primul semestru al anului 2019, un numar de 10.133 petiții. Dintre acestea, 93,13% reprezinta petiții aferente pieței asigurarilor-reasigurarilor, 5,70% sunt petiții privind piața pensiilor private, iar 1,17% sunt petiții referitoare la piața…

- Din numarul total de petitii primite in prima jumatate a acestui an, 93,13% reprezinta petitii aferente pietei asigurarilor-reasigurarilor, 5,70% sunt petitii privind piata pensiilor private, iar 1,17% sunt petitii referitoare la piata instrumentelor si investitiilor financiare, se arata intr-un…

- Asigurații au facut peste 9.400 de reclamații împotriva firmelor de asigurari în primele șase luni din acest an, în creștere cu 101,2% fața de aceeași perioada din 2018, iar dintre acestea peste 7.700 de reclamații au fost facute de persoane diferite (în creștere cu 109,69%),…

- Societatile de asigurare autorizate si reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) au subscris, in primul semestru al anului in curs, prime brute in valoare de aproape 5,44 miliarde de lei, in crestere cu 7,8% fata de aceeasi perioada din 2018, potrivit unui comunicat al institutiei.…

- City Insurance este in mare dificultate financiara, in ciuda declaratiilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind solvabilitatea companiei, iar cifrele prezentate de societate ”ar trebui sa provoace insomnii oricarei persoane cu minima responsabilitate din Consiliul ASF”, acuza reprezentanții…

- Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG), din care fac parte si Asirom si Omniasig, a anuntat, marti, a inregistrat un avans de 5,8% a veniturilor din primele subscrise in primul semestru, pana la 5,45 miliarde de euro.