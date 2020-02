Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timisoara acorda gratuitate pe mijloacele de transport in comun ale Societatii de Transport Public Timisoara, prin protocolul de acordare a facilitatilor la transportul in comun, unor categorii de cetateni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport. Una dintre categorii…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Timiș va primi suplimentar 1.240 de doze de vaccin antigripal, de la Ministerul Sanatații. Potrivit reprezentanților instituției, acestea vor fi repartizate unitaților sanitare și ... The post Masuri speciale impotriva gripei, in județul Timiș appeared first on Renasterea…

- Ministerul Educației a cerut ca toate unitațile de invațamant sa asigure elevilor apa și sapun.In plus, acolo unde sunt mai mult de trei copii cu gripa in clasa, cursurile se suspenda. Unde sunt mai mult de 20 de elevi cu gripa, se inchide toata școala. Toți elevii vor fi triati zilnic de personal medical…

- In plin sezon gripal, copiii sunt cei mai expusi imbolnavirii. In scoli si gradinite, mai intra doar cei care trec printr-un intreg proces de dezinfectie. Ce alte masuri au luat autoritatile?

- Un barbat de 66 de ani din Alba, diagnosticat prin test rapid cu gripa, a murit, fiind primul caz de deces cu acest diagnostic de la inceputul sezonului gripal in județ. Deocamdata insa, diagnosticul nu a fost confirmat și de Institutul Cantacuzino. Tot din cauza gripei, la Gradinița nr. 12 din Alba…

- Autoritațile sunt ingrijorate de raspandirea Coronavirusului de tip nou și a chemat toate instituțiile responsabile sa urmareasca constant situația, urmand sa fie prezentate zilnic note informative in acest sens.

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, a anuntat luni ca trei unitati de invatamant - doua din Bucuresti si una din Sibiu - sunt inchise din cauza infectiilor respiratorii sau a gripei. "Mi...

- A fost suplimentat numarul de doze de vaccin gripal cu 35.000 și s-a organizat o colabprare interdisciplinara cu mai multe spitale, la București, accesul vizitatorilor s-a restricționat la „Matei Balș” și la „Marisu Nasta”. Gripa aglomereaza camerele de garda ale spitalelor din intreaga țara, in special…