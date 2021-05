Societatea de Transport Bucureşti vrea să scumpească preţul unei călătorii cu mijloacele de transport în comun Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scumpeasca pretul unei calatorii cu mijloacele de transport in comun de suprafata. Biletul care costa acum 1 leu si 30 de bani va fi eliminat. El va fi inlocuit cu un alt tip de bilet, cel de o ora. Prețul pentru o calatorie de o ora ar trebui sa fie de 3 lei. Cu un bilet de 3 lei, intr-o ora, un calator ar avea voie sa schimbe mai multe mijloace de transport in comun de suprafața. In acest moment, biletul iți permite sa calatorești doar o singura data, platești 1.3 lei la urmatoarea urcare, potrivit Europa FM. Exista și acum calatoria pe o ora pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

