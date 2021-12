Stiri pe aceeasi tema

- In urma votului Consiliului Local Timisoara, incepand din data de 1 ianuarie 2022, pretul gigacaloriei la populatie va fi de 416, 25 lei, fata de 207, 27 lei, cat este in prezent, iar primaria va acorda o subventie de 435 de lei. ”Astazi, Consiliul Local a luat o decizie grea: a stabilit pretul local…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti seara, al Primariei Timisoara, Alexandru Cristian Amza are 40 de ani si este de profesie economist/expert contabil. Este absolvent al Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune si are un Master in Contabilitate Internationala – Managementul Riscului…

- A fost a treia noapte fara caldura in apartamente pentru mulți timișoreni. Chiar daca autoritațile locale au semnat un contract temporar pentru livrarea de gaze, in unele zone din oraș, caloriferele au ramas la fel de reci. Prioritare pentru societatea de termoficare au fost spitalele.

- Colterm a anunțat vineri dimineața, 29 octombrie, intr-un comunicat, ca a reinceput furnizarea agentului termic catre clientii sai, dar ca distribuitorul de gaz a intarziat livrarea cu patru-cinci ore, conform news.ro. Noaptea trecuta, pentru a treia noapte consecutiv, caloriferele celor peste 50.000…

- Timișorenii au ramas fara caldura și apa calda, dupa ce furnizorul de gaz a anunțat saptamana trecuta ca va sista livrarea gazului catre societatea de termoficare, Colterm, din cauza datoriilor foarte mari. Peste 50.000 de locuințe dar și spitale, școli și institutii nu vor mai putea fi incalzite. Compania…

- Curtea de Apel Timisoara (CAT) a respins, marti, recursul formulat de primarul Dominic Fritz si Consiliul Local Timisoara (CLT) impotriva sentintei Tribunalului Timis, care a dispus, in luna august, suspendarea noii organigrame promovate de edil fara dezbatere publica prealabila, care presupune desfiintarea…

- Societatea de termoficare a Timișoarei are un nou consiliu de administrație, din care fac parte atat liberali, cat și membri USR. Cei patru liberali girați marți de Adunarea Generala a Acționarilor fac parte din tabara lui Raul Ambruș și au fost suspendați recent din partid, pe fondul scandalului de…

- Sedinta AGA va fi precedata de o sedinta ”de indata” a Consiliului Local Timisoara pentru aprobarea aceluiasi contract. Vechiul contract de delegare a activitatii de termoficare a fost incheiat in 2006, pe 15 ani, expirand anul acesta. Din acest motiv, noul contract, in conformitate cu avizul primit…