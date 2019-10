Societatea civilă solicită anularea proiectului de ordonanţă privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor la infrastructura de comunicaţii "Solicit sa luati act ca cerem anularea acestui proiect de Ordonanta, precum si suspendarea procedurilor legate de acest proiect si toate actele subsecvente care ar putea decurge in urma acestei legiferari. Prima intrebare este sa specificati in mod concret care este temeiul de drept in baza caruia dvs., cu intentie, prin acest proiect de Ordonanta de Guvern, incalcati atat legea fundamentala a tarii, Constitutia, cat si alte noua legi principale precum dreptul de proprietate. A doua intrebare: care este temeiul de drept in baza caruia dvs., cu intentie, vreti sa implementati o procedura care,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

