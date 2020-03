Stiri pe aceeasi tema

- Enel Romania, prin companiile sale de furnizare si distributie a energiei electrice, va dona suma de 100.000 de euro pentru a sprijini activitatea Institutului National de Boli Infectioase "Matei Bals" in lupta impotriva COVID-19. "Enel Romania s-a alaturat eforturilor echipelor medicale in…

- Chimcomplex lanseaza productia de biocid recomandat de OMS in lupta cu COVID-19. Compania va livra pentru inceput 1.000 tone/judet Chimcomplex lanseaza productia de biocid ce sta la baza dezinfectantilor recomandati de Organizatia Mondiala a Sanatatii in lupta cu COVID-19, dupa ce a primit de la Ministerul…

- Consiliul județean Buzau anunța ca fost aprobata de catre Ministerul Sanatații achiziționarea unui aparat ”Real Time PCR” pentru județul Buzau, aparat ce va ajuta la testarea cat mai rapida a persoanelor suspecte de coronavirus. Acesta va fi amplasat in cadrul Direcției de Sanatate Publica, avand o…

- Societatea civila s-a mobilizat in judetul Botosani pentru a face fata amenintarii COVID-19. Croitorese, voluntari, medici sau ONG-isti si-au dat mana pentru a ajuta spitalele din judet confectionand masti sanitare, strangand bani pentru testere sau facand cumparaturi pentru batranii aflati in autoizolare.

- Federatia Internationala de Fotbal (FIFA) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au lansat o campanie comuna in care sase antrenori, printre care Arsene Wenger, Mauricio Pochettino si Jose Mourinho, ii sfatuiesc pe oameni sa urmeze recomandarile de baza in lupta impotriva pandemiei de coronavirus,…