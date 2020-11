Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Dîncu, presedintele Consiliului National al PSD este infectat cu COVID-19. Dîncu este asimptomatic si s-a izolat acasa, potrivit Mediafax. „Vasile Dîncu a primit ieri testul si este confirmat pozitiv. Nu se simte rau, adica este…

- Un parlamentar social-democrat a fost infectat cu coronavirus. Deputatul PSD Sebastian Radu a ajuns la spital in stare grava din cauza bolii. In cazul deputatului PSD de Buzau infecția cu coronavirus a evoluat rapid și dramatic. Sebastian Radu a fost depistat cu Covid-19 saptamana trecuta, iar in doar…

- Simona Halep (29 de ani) a publicat astazi o prima fotografie pe rețelele de socializare, dupa ce sambata a aflat ca s-a imbolnavit cu noul coronavirus. Numarul doi mondial a oferit vești despre starea ei de sanatate. Halep a postat o fotografie din interiorul locuinței sale, unde se afla in auto-izolare.…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a fost diagnosticat cu coronavirus. Parlamentarul a anunțat ca are Covid-19 printr-o postare pe Facebook. Simona Bucura Oprescu ca este internata la Spitalul din Mioveni, starea sa de sanatate fiind stabila „Dragii mei, ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv…

- Președintele SUA, Donald Trump și soția sa, Melania Trump, sunt infectați cu coronavirus. Cei doi sunt in izolare iar starea lor de sanatate este „buna”, a precizat medicul personal al președintelui, fara a detalia daca au simptomele noului coronavirus. Insa, ținand cont ca președintele SUA este incadrat…

- Trei lideri PSD Salaj au fost confirmați cu coronavirus. Social-democrații au avut, vineri, o intalnire cu liderul formațiunii politice, Marcel Ciolacu. Cei trei social-democrați au ajuns la spital cu diagnosticul Covid-19. Este vorba despre Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Salaj, vicepreședintele…

