- Un barbat de 62 de ani a fost gasit mort, cazut la pamant intr-un sat din județul Hunedoara. Barbatul avea o lovitura in zona capului, iar anchetatorii au stabilit ca anterior avusese un conflict cu un alt barbat, in barul din sat, scrie Mediafax.Surse din zona susțin ca barbatul a fost rupt…

- Ziarul Unirea BEC: In Diaspora, prezența mai buna la vot fața de turul 1 al alegerilor prezidențiale Pana la ora 09.00 au votat in turul doi al alegerilor prezidențiale un numar de 17.762 de persoane, dintre care 17.503 au votat prin corespondența și 259 pe liste suplimentare la secțiile de vot, potrivit…

- Ziarul Unirea A inceput votul in DIASPORA pentru al 2-lea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 A inceput votul in DIASPORA pentru al 2-lea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale a inceput, in noaptea…

- Ziarul Unirea IPJ Alba: Masuri pentru siguranța desfașurarii alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie 2019. Precizari pentru cetațeni Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea și desfașurarea alegerilor prezidențiale din 10 noiembrie 2019 au luat toate masurile, din competența,…

- Un caz șocant s-a petrecut in județul Iași. Un barbat din satul Vultur, comuna Popricani, și-a ucis un prieten de pahar și i-a ținut cadavrul in casa o saptamana, in speranța ca fapta sa nu va fi descoperita. Vasile Zglobiu, in varsta de 48 de ani, și-a invitat un prieten la un pahar. Cei doi […] Post-ul…

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost gasit mort intr-un extravilan din satul Radenii Vechi din raionul Ungheni. Informația a fost oferita de catre ofițerul de presa al IP Ungheni, Cristina Vicol.

- Au fost la cules porumb, iar la final de zi amicul de pahar de 22 de ani la omorat. Totul a avut loc in raionul Calarasi, dupa ce victima de 42 de ani s-a oferit sa duca acasa o femeie, cu caruta. In semn de recunostinta femeia i-a servit cu vin si le-a intins masa.