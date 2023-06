Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat pe o strada din București pentru ca a refuzat sa-i dea bani unui individ. ”La data de 5 iunie 2023, in jurul orei 21.30, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 4 au fost sesizati de un barbat cu privire la faptul ca, in timp ce se afla…

- O femeie in varsta de 23 de ani ar fi exercitat acte medicale de chirurgie estetica fara sa aiba calitate sau studii medicale in acest sens, susține Poliția Romana, prin activitatile efectuate cauzand mai multor persoane traume fizice, iar pentru vindecare a fost necesara interventia in regim de urgenta…

- Poliția Capitalei a descins la un fals medic estetician, care marea buze fara sa dețina o diploma de calificare medicala. La data de 30 mai 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Secția 26 Poliție au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in Municipiul…

- O tanara de 23 de ani a fost retinuta de politistii din Bucuresti dupa ce, incepand din anul 2022, ar fi desfasurat activitati de injectare de acid hialuronic in buze unor femei, contra cost, desia ea nu avea studii medicale sau pregatire de medic estetician. Mai multe tinere, inclusiv cea retinuta,…

- Marius Maghiari, fost sef in cadrul Brigazii de Politie Rutiera din Bucuresti, si-a batut sotia cu un obiect de mobilier. Barbatul a fost dat afara din casa. Marius Maghiari a fost evacuat din vila din Baneasa in care locuia alaturi de sotia lui, dupa ce a fost acuzat de violenta in familie. Acesta…

- Poliția Capitalei a anunțat miercuri reținerea unui barbat in urma unui conflict in trafic, in Sectorul 1 al Capitalei. Barbatul, in varsta de 36 de ani, este acuzat ca l-a lovit pe un alt barbat in varsta de 47 de ani. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere poate fi observat cum acesta…

- Un barbat este cercetat pentru violare de domiciliu si distrugere, dupa ce stropit cu benzina un imobil și i-a dat foc. Incendiul s-a extins la o alta cladire. Prejudiciul este de aproximativ 60.000 de euro. Polițiștii din București au reținut marți un barbat, in varsta de 28 de ani, cercetat pentru…

- La data de 14 martie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București - Secția 8 Poliție au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și distrugere, informeaza Poliția Romana…