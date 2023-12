Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de sanatate publica au inceput o ancheta la Maternitatea Arad, unde o tanara de 25 de ani a murit, marti, impreuna cu copilul nascut in urma unei cezariene, medicii afirmand ca pacienta fusese adusa la spital cu ambulanta in stare grava din cauza unei infectii respiratorii severe.

- Un cantareț de muzica populara din Targu Jiu in varsta de 42 de ani care s-a spanzurat, a murit in secția Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, noteaza Adevarul.ro.Acesta a fost gasit de mai mulți vecini in gradina casei tatalui sau din localitatea Iezureni, care…

- O tragedie a ingrozit intreaga țara. Un muncitor a murit in Argeș, dupa ce a fost ingropat de viu sub un mal de pamant. Barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator, iar ulterior medicii au fost nevoiți sa constate decesul. Localnicii sunt terifiați de modul in care s-a stisn din viața barbatul.

- Medicii din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, care au operat de hernie o gravida, au fost sancționați cu avertisment scris. Membrii comisiei de cercetare au analizat documentele medicale, precum și protocoalele existente la nivelul unitații sanitare și au purtat discuții cu medicii implicați.…

- HIV, o problema de sanatate publica. Subiectul, constant in atenția specialiștilor. 17.923 de persoane infectate cu virusul HIV traiesc in țara noastra, iar in anul 2022 au fost diagnosticate 707 cazuri noi, arata datele Compartimentului pentru Monitorizarea și Evaluarea...

- Membrii formatiei britanice Massive Attack au dat publicitatii un comunicat in care se declara devastati dupa moartea chitaristului Angelo Bruschini (62 de ani), transmite marti DPA, citat de hotnews.ro .

- Gabriel Ivanov va folosi banii, respectiv 30.000 de lei, pentru ingrijirea celor trei copii minori pe care ii are in grija. Alexandra Ivanov a murit pe 18 august, la aproape 9 ore dupa ce a fost internata in Maternitatea din Botosani. Ea era insarcinata in luna a treia si a ajuns la spital cu ambulanta…