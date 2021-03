In timp ce nemții anunța ca in toamna incep producția noului vaccin anti-Covid, Guvernul Cițu se lupta sa ingroape definitiv vaccinul romanesc, care are aproape aceeași tehnologie și aceleași efecte de imunizare pe cel puțin 10 ani ca cel nemțesc. Astfel Curtea de Conturi a fost trimisa la Institutul Oncogen, iar verificarile facute frizeaza absurdul. […] The post Șocant! Guvernul a trimis Curtea de Conturi sa omoare vaccinul romanesc first appeared on Ziarul National .