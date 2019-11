ŞOCANT! Ce a păţit interlopul care l-a bătut pe manelistul Tzancă Uraganul la o petrecere Tzanca Uraganul a promis razbunare și, spre surpriza tuturor, a apelat la ajutorul Poliției. SCANDAL MARE in LUMEA MANELELOR. Tzanca Uraganul a facut amor si cu fiica lui Nicolae Guta si cu sotia acestuia FOTO "Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un barbat, in varsta de 37 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de santaj si lovire sau alte violente, dupa ce ar fi agresat fizic un barbat, pentru a-l determina sa-i remita o suma de bani, in timp ce se aflau la o petrecere, in sectorul 5 al Capitalei. La data de 21 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

