Șocant: Autorul neurotoxinului “Noviciok”, diagnosticat cu cancer CHIȘINAU, 9 sept — Sputnik. Vil Mirzayanov, care pretinde ca ar fi unul dintre autorii substanței neurotoxice Noviciok, a anunțat ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata în faza terminala. &"Medicii m-au anunțat ca am cancer de prostata în faza terminala. Au început un tratament hormonal, prin care împiedica accesul testosteronului la celulele cancerigene, lipsindu-le în acest fel de o sursa de energie. Ca rezultat celulele cancerigene pier pâna la nivelul de 5 la suta, fapt care permite oamenilor sa mai traiasca între 15 și 25… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- CHIȘINAU, 5 sept — Sputnik. Procuratura Regala a Marii Britanii a anunțat numele cetațenilor ruși suspectați de tentativa de otravire a lui Serghei și Yulia Skripal în orașul Salisbury, informeaza RIA Novosti. BREAKING: suspects named in Skripal poisoning…

- Lavrov a raspuns la o initiativa a ministrului britanic de externe Jeremy Hunt, care ar urma sa declare in fata unei audiente la Washington, in cursul zilei de marti, ca Londra doreste ca Uniunea Europeana, pe care o va parasi anul viitor, sa-si mareasca sanctiunile asupra Moscovei. Marea…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marți sa intensifice sancțiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Londra se pregateste sa ceara Rusiei sa extradeze doi cetateni rusi suspectati de otravirea cu noviciok a fostului dublu agent rus Seghei Skripal si a fiicei sale la Salisbury, in sud-vestul Angliei, potrivit cotidianului The Guardian, scrie AFP, conform news.roZiarul, care citeaza surse guvernamentale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- Kremlinul a apreciat marti ca fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a contribuit la deteriorarea relatiilor dintre Marea Britanie si Rusia si ca acum Moscova asteapta ca Londra sa aiba "o revelatie politica", informeaza Reuters si TASS. Otravirea unui fost agent dublu rus si…

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…