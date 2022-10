Stiri pe aceeasi tema

- O busculada petrecuta la o petrecere de Halloween din localitatea Itaewon, Coreea de Sud s-a soldat cu cel puțin 120 de morți și peste 100 de raniți, relateaza Sky News, care citeaza autoritațile locale. Victimele au fost strivite de mulțimea uriașa mare care se impingea pe o strada ingusta in timpul…

- Zeci de persoane au murit in Seul, in timp ce o multime uriasa s-a revarsat sambata seara tarziu intr-un cartier central al capitalei sud-coreene pentru o petrecere de Halloween, anunta Reuters.

- Un balon cu aer cald s-a prabușit in Turcia, in zona Cappadocia, doi turiști fiind declarați decedați, iar alți trei grav raniți. La bordul balonului se aflau 28 de turiști și 2 membri ai echipajului. „Montgolfierul a efectuat o aterizare brutala, la ora (locala) 8.50 (si ora Romaniei), dupa ce vantul…

- Peste 5.000 de militari rusi sunt incercuiti de fortele ucrainene in orasul Liman din estul Ucrainei, in regiunea Donetk. Unii au inceput sa se predea și „au o mulțime de morți și raniți”, spune un oficial ucrainean. Anterior, trupele ruse cerusera superiorilor permisiunea de a se retrage din zona,…

- Cel putin trei persoane au murit si 11 au fost ranite vineri seara in coliziunea dintre un tren de pasageri si un marfar in nord-estul Croatiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, transmite sambata EFE.

- Bombardamente rusesti au lovit, luni, zone rezidentiale din orasul Mykolaiv din sudul Ucrainei, omorand doua persoane si distrugand case, afirma oficiali locali si martori, citati de Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sase oameni au murit si sapte au fost raniți sambata in Olanda, dupa ce un camion a intrat intr-un grup de persoane care petreceau in apropiere de orasul Rotterdam, conform unui nou bilant transmis duminica de politia olandeza. „Bilantul a ajuns la sase morti si sapte raniti, dintre care unul in stare…