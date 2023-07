Șoc pentru polițiștii de frontieră care au prins cinci migranți în apropierea graniței cu Serbia. Ce intenționau aceștia să facă Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au avut parte de o surpriza, ieri, cand au desfasurat o actiune specifica pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale. In jurul orei 21.00, au fost depistate, la aproximativ 200 m de frontiera cu Serbia, cinci cetațeni straini, fara documente de identitate asupra lor, care nu isi justificau prezenta […] Articolul Șoc pentru polițiștii de frontiera care au prins cinci migranți in apropierea graniței cu Serbia. Ce intenționau aceștia sa faca a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

