- Inspectorii vamali de la Biroul Vamal de Frontiera Moravita au descoperit 300 de tablete cu efect psihotrop in masina unui cetatean britanic care urma sa intre in tara. „La Biroul Vamal de Frontiera Moravita, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat un cetatean britanic cu autoturismul…

- O persoana a murit și mai multe au fost ranite, in urma unui accident rutier produs, ieri seara, in județul Iași. Șoferul autoturismului, in varsta de 21 de ani, a murit dupa ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit de un autobuz. Cetațenii din autobuz sunt cu dubla cetațenie, romana și moldoveneasca,…

- Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Halmeu - Directia Regionala Vamala Cluj, au descoperit in cadrul efectuarii controlului fizic asupra marfurilor aflate intr-un automarfar inmatriculat in Ucraina, fara documente de provenienta, doua recipiente metalice sigilate, a cate 12 litri…

- Un barbat și-a gasit sfarșitul pe Autostrada A1, in județul Alba, in urma unui accident teribil, iau un altul se afla in stare grava la spital. Asta dupa ce unul dintre șoferi a intrat in depașire, a pierdut controlul direcției de mers și a izbit violent parapeții care despart despart sensurile de mers.In…

- O masina de Politie, care circul cu girofarul pornit pe șoseaua Barbu Vacarescu din Capitala, s-a ciocnit, marti dimineata, cu un alt autovehicul. Soferul autospecialei Politiei si pasagerul au fost raniti, fiind transportati la spital. ”La data de 08 Noiembrie a.c., in jurul orei 08.47, Brigada Rutiera…

- Doi tineri au fost arestați preventiv miercuri, pentru 30 de zile, aceștia fiind banuiți pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și de mare risc, deținere de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni, fara drept, cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.…