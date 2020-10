Stiri pe aceeasi tema

- Știrea zilei in fotbalul mondial. Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. El a parasit cantonamentul naționalei țarii sale și a intrat in izolare. Informația a fost confirmata de oficialii Federației Portugheze de Fotbal. Unul dintre cei mai buni jucatori de fotbal din…

- Sergio Aguero (32 de ani), atacantul lui Manchester City, ar putea ajunge la Inter Milano vara viitoare, dupa expirarea actualului contract. Contractul argentinianului cu City expira pe 30 iunie 2021 și, deocamdata, Aguero nu ia un calcul o eventuala prelungire. Avand in vedere ca jucatorul ar putea…

- Atacantul argentinian Sergio Aguero de la Manchester City ar putea ajunge la Internazionale Milano, care i-ar oferi un salariu anual de 8 milioane de euro, informeaza Calciomercato, potrivit news.ro.Potrivit sursei citate, Aguero este dorit pentru a-l inlocui pe Lautaro Martinez, care cel…

- Aventura lui Sergio Aguero la Manchester City se apropie de sfarșit. Potrivit presei din Italia, clubul Internazionale Milano este principalul favorit sa-l transfere pe fotbalistul argentinian vara viitoare, cand va ramane liber de contract.

- Manchester City este gata sa faca orice pentru a realiza cea mai tare mutare din istoria clubului: transferul lui Leo Messi (33 de ani). Atacantul argentinan mai are contract cu Barcelona pana la finalul acestui sezon, iar din ianuarie poate semna cu orice club. Manchester City, care l-a vrut și in…

- Desparțirea dintre Leo Messi și FC Barcelona este iminenta, iar astazi se va trece chiar la semnarea actelor. Starul argentinian a ales unde vrea sa joace in urmatorul sezon. Va merge in Premier League, la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola. Englezii i-au propus lui Messi un contract absolut…

- Manchester City ar fi in pole-position pentru a-l transfera pe Leo Messi de la Barcelona. Ii pregatește un contract pe trei ani și opțiune pentru a continua pana in 2025 in MLS la "satelitul" New York City FC. Indiciiile continua se adune. S-a alaturat și colegul din naționala Argentinei, Sergio „Kun”…

- Dupa 19 ani in care a evoluat doar pentru Barcelona, Messi a anuntat clubul ca pleaca. El doreste sa activeze clauza din contract care ii permite sa plece gratis. In mod normal, aceasta a expirat pe 10 iunie, insa contextul dat de pandemie face ca aceasta sa poata fi activata mai tarziu. Citeste…