Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Președintele american Donald Trump a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier și totodata prieten apropiat, Roger Stone, condamnat in februarie la 40 de luni de inchisoare, noteaza BBC.Anunțul a venit imediat dupa ce Curtea de Apel din Washington DC a respins cererea lui Stone de a amana…

- Luni, președintele american Donald Trump a facut prima declarație cu privire la planurile de retragere a cel puțin 9.500 de soldați americani din Germania. Berlinul este responsabil pentru acest lucru, deoarece adera la Nord Stream 2 și nu își achita datoriile fața de NATO, a spus Trump. Însa…

- Editorul responsabil pentru publicarea unei opinii controversate, in care un senator republican cerea mobilizarea armatei pentru potolirea protestelor din SUA, și-a parasit postul de la New York Times, mișcarea fiind taxata imediat de președintele Donald Trump.James Bennet, editorul paginii de opinii…

- Facebook "colaboreaza cu angajatii si consultantii nostri pe drepturi civile pentru a identifica, la nivel local si national, organizatii care pot utiliza in cel mai eficient mod fondurile acum", a anuntat CEO-ul si cofondatorul. De asemenea, platforma Instagram, detinuta de Facebook, si-a…

- Donald Trump va semna un decret executiv care vizeaza reglementarea rețelelor sociale și care ar putea afecta imunitatea juridica a Twitter, Facebook și Google, scriu BBC News și Reuters.Casa Alba a anunțat joi ca președintele va semna un ordin executiv care va viza companiile ce opereaza rețele sociale.Anunțul…

- Cu o zi in urma, valetul personal al lui Donald Trump a fost diagnosticat cu COVID-19. Casa Alba a anunțat ulterior ca a inceput testarile zilnice pentru Donald Trump și Mike Pence.Potrivit BBC, Katie Miller, purtatoarea de cuvant a vicepreședintelui american, a fost infectata cu COVID-19. Anunțul a…