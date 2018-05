Stiri pe aceeasi tema

- Ion Coteanu, tatal vedetei, a murit. Barbatul a suferit un infarct in urma cu cațiva ani și avea mai multe probleme de sanatate. "Tatal meu a murit! Suferea de diabet și avea probleme grav cu inima" a declarat Dana Coteanu pentru SpyNews. Ion Coteanu a suferit un infarct in urma cu…

- Indragita actrița Marilena Chelaru a luat mai multe decizii dupa ce a pacalit moartea cu cateva zile inainte de Paște. In aceasta seara, la mai bine de o luna dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale, vedeta a vorbit despre unele dintre ele. Intrebata de Mihai Morar daca nu cumva a facut…

- Oana Roman le-a marturisit fanilor ca a fost nevoita sa ajunga din nou la spital, de data asta insa nu cu o problema grava. Ea a facut o intervenție care nu a necesitat anestezie totala. Vedeta a marturisit ca a avut emoții, dar totul a decurs cu bine. Oana Roman nu a dezvaluit despre ce […] The post…

- Margot Kidder, frumoasa actrița care a devenit cunoscuta grație apariției sale in seria de filme Superman, s-a stins la 69 de ani. Acum, actrița reface in ceruri parteneriatul celebru cu Christopher Reeve. Margot a fost gasita fara viața in locuința sa din Livingston, Montana, de catre…

- Cunoscuta actrița Marilena Chelaru a trait clipe de coșmar, dupa ce a suferit un infarct. Din pacate, problemele medicale pe care le are cu inima au facut-o sa se gandeasca la ceea ce e emai rau. Vedeta e convinsa ca a reușit sa pacaleasca moartea doar cu ajutorul Divinitații și al doctorilor care s-au…

- Cunoscuta prezentatoare TV Andreea Raicu a ajuns de urgența in spital, in preajma sarbatorilor pascale. Deși nu vorbește foarte mult despre viața ei privata, vedeta a postat un mesaj pe pagina sa de pe o rețea socializare in care le-a explicat fanilor ei situația. Totuși, vedeta a omis motivele pentru…

- Teo Trandafir a oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. Teo Trandafir, in lacrimi in seara de Ajun. Fata ei adoptata, Maia, marturisire surprinzatoare. "Nu suntem mama-fiica" "Cel pe care mi-l amintesc este momentul in care am descoperit…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…