- Șefii de la CFR Cluj nu iarta! Giedrius Arlauskis (30 de ani) si Billel Omrani (25 de ani) nu au fost primiti la antrenamentul de miercuri si au sanse mici sa joace in meciul cu Alashkert, de joi, dupa ce conducatorii din Gruia au vizionat imaginile scandaloase prezentate, in premiera naționala, de…

- Reacții dupa CFR Cluj – Concordia Chiajna 2-1. Campioana Romaniei a reușit, sambata seara, prima victorie stagionala in Liga 1, grație golurilor marcate de George Țucudean (54) și de Juan Emmanuel Culio (73, penalty). George Țucudean a declarat ca echipa campioana avea nevoie de aceasta victorie pentru…

- MALMO - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE: Conștienți ca in Suedia nu ii poate aștepta nimic mai rau decat ce s-a intamplat saptamana trecuta in manșa intai, cand nu au trimis niciun șut pe poarta, ardelenii iși pun toate speranțele in meciul de miercuri, care le-ar putea salva startul de sezon. Dupa…

- CFR Cluj a facut precizari in ceea ce privește rezilierea contractului lui Edi Iordanescu, susținand ca jucatorii nu au avut nicio implicare in decizia despartirii clubului de antrenor, hotararea fiind luata exclusiv de membrii Consiliului de Administratie, informeaza hotnews.ro. “Ca urmare a ultimelor…

- DAT AFARA… Fotbalul romanesc ofera inca o noua surpriza neplacuta! Campioana Romaniei isi schimba antrenorul dupa numai trei meciuri disputate in acest start de sezon. Ultima partida a lui CFR Cluj, 0-1 cu Malmo FF in turul II preliminar al Ligii Campionilor, i-a fost fatala lui Edi Iordanescu. Conducerea…

- Portughezul Antonio Conceicao a fost numit, joi, la conducerea tehnica a echipei CFR Cluj, in locul lui Edward Iordanescu, anunta campioana Romaniei."Suntem bucurosi sa va anuntam ca Antonio Conceicao este, incepand de astazi, noul antrenor al CFR-ului! Tehnicianul portughez isi va incepe…

- Edi Iordanescu, 39 de ani, a fost prezentat miercuri la CFR Cluj, acesta inlocuindu-l pe Dan Petrescu, plecat in China. Misiunea acestuia se anunța insa una extrem de complicata ținand cont și de ceea ce s-a intamplat in anii precedenți cu cei care au preluat CFR imediat dupa ce antrenorul care cucerise…

- Dan Petrescu are o oferta de la un club din China, dar înca decizia nu este luata, el având contract la Cluj înca un an. La finalul meciului de duminica seara, cu FC Viitorul, Dan Petrecu a spus ca trebuie sa discute cu patronul din umbra al echipei…