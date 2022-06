Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea din functie a procurorului Bogdan Felician Voicu, seful interimar al Sectiei pentru combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT. Decizia intra in vigoare la data de 10 iunie, la solicitarea de pensionare a procurorului.

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Calarasi au pus in aplicare, de miercuri dimineața, peste 200 de percheziții domiciliare intr-un dosar privind o rețea care se ocupa de contrabanda cu aur adus din Turcia. ...

- Șeful UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat, vineri, ca blocul va oferi Ucrainei un alt sprijin militar in valoare de 500 de milioane de euro și ca este increzator ca se va ajunge la un acord in zilele urmatoare pentru a conveni asupra unui embargo asupra petrolului rusesc. Adresandu-se…

- Razboi in Ucraina, ziua 74. In timpul conferinței de presa a Organizației Mondiale a Sanatații, care a avut loc sambata la Kiev, oficialii au anunțat ca aduna dovezi pentru posibile crime de razboi comise de Rusia. Intre timp, Rusia confirma ca operatiune

- Procurorii Serviciului Teritorial Constanta al DIICOT au retinut 14 persoane, intr-un dosar ce vizeaza savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni ilicite cu substante noi cu proprietati psihoactive,…

- Un numar de 31 de persoane au fost retinute pentru 24 de ore, in urma audierilor care au avut loc la DIICOT Timisoara dupa cele 61 de perchezitii facute in judetele Timis, Caras-Severin si Hunedoara, intr-un dosar de constituire a unui grup infractional organizat si trafic de droguri. Totodata, au…

- Fostul șef al Serviciului de Protecție și Paza de Stat, Iaroslav Martin, dar și fostul sau adjunct, Petru Corduneanu, au fost recunoscuți in calitate de banuiți intr-un dosar de fals in acte publice in baza carora au primit gradele speciale de generali-maiori.

- Șeful de la „Moldovagaz” Vadim Ceban are statut de banuit intr-un dosar penal privind gestionarea frauduloasa al SA „Cariera Micauți”, in perioada anilor 2014-2015, atunci cand deținea funcția de director general al acestei societați comerciale, scrie Jurnal.md . Vadim Ceban a fost audiat la Procuratura…