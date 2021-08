Factura la energie, cât un salariu: 1.900 de lei

Tanczos Barna, ministrul Mediului, spune că a primit o factură la energia electrică de 1.900 de lei, după ce a plătit timp de un an facturi de 100 – 120 de lei. „Am schimbat prea târziu contractul sau furnizorul de energie electrică, drept urmare un an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei, de… [citeste mai departe]