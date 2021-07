Stiri pe aceeasi tema

- Un șoarece a fost filmat la Auchan Cluj, in Iulius Mall Cluj, de un client care facea cumparaturile cu familia. “Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care manca ciocolata. Am sesizat vanzatoarea, dar nu a parut interesata”, a spus clujeanul care l-a filmat, potrivit Știri de Cluj.…

- Un copil care era la cumparaturi cu parinții a observat șoarecele cand a vrut sa ia ceva din standul cu dulciuri. Tatal fetei a filmat rozatorul, dar a și atenționat personalul din magazin. Este vorba de Hipermarketul Auchan din Iulius Mall-ul, din Cluj. “Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este…

- Imaginile au fost filmate de un barbat care se afla cu nepoatele in magazin, iar una dintre fetițe a parut chiar amuzata de micuțul razator care se afla pe raft.Intr-un comunnicat citat de știridecluj.ro, conducerea hypermarketului și-a cerut scuze și a dat asigurari ca este vorba de un eveniment "neașteptat…

- Imaginile au fost filmate de un barbat care se afla cu nepoatele in magazin, iar una dintre fetițe a parut chiar amuzata de micuțul razator care se afla pe raft.Intr-un comunnicat citat de știridecluj.ro, conducerea hypermarketului și-a cerut scuze și a dat asigurari ca este vorba de un eveniment "neașteptat…

- Un șoarece a fost filmat la Auchan Cluj, in Iulius Mall Cluj, de un client, care facea cumparaturile cu familia. “Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care manca ciocolata. Am sesizat vanzatoarea, dar nu a parut interesata”, ne-a semnalat clujeanul.

- Un șoarece a fost filmat la Auchan Iris de un client, care facea cumparaturile cu familia. “Fiica mea mi-a atras atenția ca pe raft este un șoricel, care manca ciocolata. Am sesizat vanzatoarea, dar nu a parut interesata”, ne-a semnalat clujeanul.

- In urma cu doua zile, in spatiul public au circulat imagini cu sobolani printre produsele alimentare dintr-un magazin al lantului Mega Image. De altfel, retailerul a publicat scuze pentru situatia creata pe retelele de socializare."Situatia a fost semnalata recent in Sectorul 1 al Capitalei, unde au…

- Rozatoarele au fost fotografiate de un client al magazinului, iar imaginile au fost postate pe rețelele sociale. Cei mai mulți utilizatori au fost indignați, iar unii au facut glume amare. "Au greșit raftul, azi era dezlegare la pește!", a scris un internaut.In acest an, deratizarea nu s-a facut la…