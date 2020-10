Soare rece printre nori Luni, vremea va fi racoroasa și cu innorari temporare. Soarele rasare la ora 7:49. Dimineața temperaturile se vor situa sub media anuala, iar pe alocuri se va produce bruma și ceața. Vantul va sufla slab spre moderat, doar pe creste vantul va avea unele intensificari. Pe tot parcursul zilei cerul va fi variabil. Soarele apune la ora 18:36. Temperaturile minime se vor situa intre 4 și 7 grade, iar maxima zilei va urca pana la 12 grade. Marți, dimineața se menține foarte rece. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

