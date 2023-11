Stiri pe aceeasi tema

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, prinsa in flagrant, miercuri, de procurorii DNA, in timp ce i-ar fi dat mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro, pentru o sentinta mai blanda in dosarul edilului, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata instantei…

