Americanul Chris Corning a castigat globul de cristal in proba de snowboard Big Air, dupa ce s-a impus in noaptea de vineri spre sambata in concursul de la Atlanta (SUA), gratie unei figuri care a facut din acesta primul sportiv care o reuseste in cadrul unei competitii. Corning (20 ani) a reusit un "quad corked 1800 melon", patru salturi periculoase pe spate cu cinci rotatii in jurul sau. FIS Snowboarding/Facebook.com Aceasta figura i-a permis sa castige concursul de la Atlanta in fata canadianului Nicolas Laframboise, adjudecandu-si al doilea glob de cristal la Big Air din cariera (dupa 2018)…