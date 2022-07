Societatea Naționala de Medicina Familiei (SNMF) atrage atenția asupra pericolului de intrerupere a vaccinarii copiilor la medicii de familie odata cu transferul datelor și punerea in funcțiune a noului Registru Electronic Național de Vaccinare (RENV). Problema o reprezinta imposibilitatea de a introduce in sistem vaccinurile efectuate curent și faptul ca nu s-a preluat in unele cazuri istoricul vaccinal al copiilor. RENV pentru copii – in care este istoricul vaccinal al copiilor – a fost inchis in data de 1 iunie a.c. Incepand de la aceasta data, toate vaccinurile efectuate urmeaza sa fie inregistrate…