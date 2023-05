Smiley și Gina Pistol se căsătoresc azi! Nunta anului în showbizz Lumea buna a showbizz-ului muzical și de televiziune ia o pauza astazi pentru a se distra la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Grandioasa petrecere va avea loc la Palatul Snagov, in condiții excepționale. Dupa șase ani de relație, cele doua vedete de televiziune au decis sa faca pasul cel mare și sa-și continue viețile ca o familie. Cei doi se vor prezenta oficiul de stare civila, la biserica, urmand apoi sa declare petrecerea deschisa, pe malul lacului Snagov. ”Ma așteapta o zi lunga manie. Practic, eu 24 de ore nu o sa dorm. Ma voi trezi la 6 dimineața și ma voi culca a doua zi pe la 6…7… 8,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Ziua cea mare pentru Gina Pistol și Smiley a sosit! Cei doi iși vor uni destinele in fața lui Dumnezeu, iar Gina Pistol a oferit cateva detalii despre bijuteriile pe care le va purta astazi. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite a marturisit ca ii va lasa moștenire fiicei sale cerceii. Iata cat de frumoși…

- Gina Pistol și Smiley se casatoresc in acest weekend, pe 27 mai, iar cei doi așteapta cu nerabdare sa iși uneasca destinele. In ultima perioada, aceștia au dat cateva detalii despre organizare, iar acum, prezentatoarea TV a dezvaluit ce bijuterii va purta in cea mai importanta zi.„Cerceii pentru sambata…

- Prezentatoarea de la Chefi la cuțite și alesul inimii ei sunt in focul pregatirilor pentru nunta in aceste momente. Insa, in urma cu doar cateva ore, Gina Pistol a pus pe pauza perioadei aglomerata pentru a exprima ce loc important are Smiley in viața ei! Iata ce cuvinte a ales!

