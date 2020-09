Smiley se face din nou actor toamna aceasta Din cauza pandemiei de coronavirus anul acesta Smiley sau Tiberiu Andrei Maria nu va mai avea emisiunea de voci pentru ca s-a oprit acest sezon. Insa solistul nu sta degeaba pentru ca filmeaza de zor pentru un nou proiect de film care este regizat de Iura Luncașu.Celebrul regizor de telenovele,... The post Smiley se face din nou actor toamna aceasta appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

